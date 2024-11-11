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Город Северное сияние окрасило небо над Петербургом в ярко-зеленые цвета. Посмотрите, как это было

Северное сияние окрасило небо над Петербургом в ярко-зеленые цвета. Посмотрите, как это было

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В ночь с 10 на 11 ноября северное сияние окрасило небо над Петербургом и Ленобластью в ярко-зеленые цвета. Кадрами удивительного природного явления над Финским заливом поделились в telegram-канале «Лахта Центра».

Снимки были сделаны на улице Маршала Казакова, где в фокусе объектива оказались не только световые потоки, но и КАД, остров Котлин, залив и «Лахта». Зрелище привлекло внимание даже опытных фотоохотников, так как увидеть Аврору в черте города — большая редкость. 

Также минувшей ночью охотники за сиянием поймали свечение в самом сердце Петербурга — на Дворцовой набережной. 

«После полуночи пробежала пара лент, показались лучи, а перед разводкой Дворцового сияние исчезло. Такой вот у нас астрономический Петербург. Берите место на заметку, при ярких сияниях повыше на Дворцовой набережной тоже бывает видно, правда, не так хорошо, как в северных районах Петербурга или за городом», — поделились своими наблюдениями в telegram-канале «Астрофотоболото».

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