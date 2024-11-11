Обвиняемого в убийстве на складе в промзоне в Петербурге отправили на принудительное лечение

Фрунзенский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении Фазлиддина Мирализоды из Таджикистана. Мужчина обвинялся в убийстве своего земляка на складе, расположенном в промзоне на Салова. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в феврале 2023 года Фрунзенский районный суд заключил Фазлиддина Мирализоду под стражу. По версии следствия, в четверг вечером Мирализода повздорил с 24-летним товарищем на 4-м этаже здания 36Б по улице Салова. Он нанес потерпевшему 8 колото-резаных ран в область груди, правого предплечья и лица. Молодой человек погиб на месте.