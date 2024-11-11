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Город Дорожные работы сузят Токсовский тоннель на три недели. Будет попеременно закрыта одна из полос

Дорожные работы сузят Токсовский тоннель на три недели. Будет попеременно закрыта одна из полос

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Из-за дорожных работ Токсовский тоннель, располагающийся на 31-м километре внутреннего кольца КАД, сузят на три недели. Попеременно там будет перекрыта одна из полос движения. Об этом 11 ноября сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В отсеках Токсовского тоннеля начали восстановление мастичных деформационных швов. Специалисты ООО «ЕвроТрансСтрой» будут работать на месте круглосуточно.

Ограничения для водителей действуют до 30 ноября текущего года.

Судя по сервису «Яндекс Карты», на данный момент уже перекрыта одна полоса по направлению из Петербурга в Ленобласть.

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