Гнездо в «зеркальном дворике». Художники показали новый арт-объект на Почтамтской

На Почтамтской улице в «зеркальном дворике» теперь красуется необычная скульптура, созданная художниками Splaces studio. Об этом в понедельник, 11 ноября, представители студии рассказали «Фонтанке».

Скульптура стала результатом сотрудничества «Газпром нефти» и Splaces studio. Арт-объект рядом с офисом энергетической компании назвали NIDUM, что переводится с латыни как «гнездо». Внешне скульптура действительно напоминает птичий дом, но, как отмечают в студии, за этим образом скрывается символическое значение. Для людей «вить гнездо» — это нечто большее, чем просто создание жилища. Это стремление к теплу, уюту и комфорту, особенно ценному в прохладные осенние дни с петербургскими дождями и серостью.

«С одной стороны, он (арт-объект. — Прим. ред.) очень технологичен, а с другой — символически отсылает нас к миру природы. Надеемся, что его появление добавляет атмосферу уюта и тепла настроению этой осени», — отмечает координатор проекта со стороны «Газпром нефти» Алена Канцевая.

Скульптура в виде гнезда создана из переплетенных ивовых ветвей и светодиодных лент, благодаря которым арт-объект излучает нежный теплый свет. Помимо этого, приблизившись, посетители могут насладиться исходящими от скульптуры звуками природы — искусственным пением птиц, созданным при помощи нейросети. Этот арт-объект чутко реагирует на изменения окружающей среды, меняя свою световую и звуковую атмосферу. Вес конструкции составляет 240 килограммов, а её диаметр достигает 3,2 метра.

«Академическое искусство — это прекрасно, технологическое искусство — это часто эффект „вау“, концептуальное научное искусство — не всегда легко понять. В нашей студии мы создаем искусство, которое обладает всеми параметрами, насколько это возможно», — объясняет главный художник и сооснователь Splaces studio Андре Свибович.

Творческая группа студии работает на стыке искусства, науки и передовых технологий. Художники создают скульптурные объекты, которые способны взаимодействовать с природными явлениями через инновационные решения.

«Для нас крайне важно, чтобы наши произведения были доступны 0+, при этом концептуальные и технологические решения были новаторскими и устойчивыми, так как мы говорим о будущем, где природа, человек, технологии могут сосуществовать гармонично», — добавляет Андре Свибович.