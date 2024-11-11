Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

1 м/c,

вос.

 773мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Новый глава комздрава
История кругосветки
Дом Радио
Погода на неделю
Два дня с полицией
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Город Гнездо в «зеркальном дворике». Художники показали новый арт-объект на Почтамтской

Гнездо в «зеркальном дворике». Художники показали новый арт-объект на Почтамтской

1 856
Написать комментарий

На Почтамтской улице в «зеркальном дворике» теперь красуется необычная скульптура, созданная художниками Splaces studio. Об этом в понедельник, 11 ноября, представители студии рассказали «Фонтанке».

Скульптура стала результатом сотрудничества «Газпром нефти» и Splaces studio. Арт-объект рядом с офисом энергетической компании назвали NIDUM, что переводится с латыни как «гнездо». Внешне скульптура действительно напоминает птичий дом, но, как отмечают в студии, за этим образом скрывается символическое значение. Для людей «вить гнездо» — это нечто большее, чем просто создание жилища. Это стремление к теплу, уюту и комфорту, особенно ценному в прохладные осенние дни с петербургскими дождями и серостью.

«С одной стороны, он (арт-объект. — Прим. ред.) очень технологичен, а с другой — символически отсылает нас к миру природы. Надеемся, что его появление добавляет атмосферу уюта и тепла настроению этой осени», — отмечает координатор проекта со стороны «Газпром нефти» Алена Канцевая.

Скульптура в виде гнезда создана из переплетенных ивовых ветвей и светодиодных лент, благодаря которым арт-объект излучает нежный теплый свет. Помимо этого, приблизившись, посетители могут насладиться исходящими от скульптуры звуками природы — искусственным пением птиц, созданным при помощи нейросети. Этот арт-объект чутко реагирует на изменения окружающей среды, меняя свою световую и звуковую атмосферу. Вес конструкции составляет 240 килограммов, а её диаметр достигает 3,2 метра.

«Академическое искусство — это прекрасно, технологическое искусство — это часто эффект „вау“, концептуальное научное искусство — не всегда легко понять. В нашей студии мы создаем искусство, которое обладает всеми параметрами, насколько это возможно», — объясняет главный художник и сооснователь Splaces studio Андре Свибович.

Творческая группа студии работает на стыке искусства, науки и передовых технологий. Художники создают скульптурные объекты, которые способны взаимодействовать с природными явлениями через инновационные решения.

«Для нас крайне важно, чтобы наши произведения были доступны 0+, при этом концептуальные и технологические решения были новаторскими и устойчивыми, так как мы говорим о будущем, где природа, человек, технологии могут сосуществовать гармонично», — добавляет Андре Свибович.

В 2023 году коллектив Splaces studio стал одним из лауреатов конкурса медиахудожников, организованного галереей цифрового искусства «Цифергауз» в Новой Голландии.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Новости компаний
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Новости компаний
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
ТОП 5
Новости компаний
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05