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Город Казармы Семеновского и Егерского полков приспособят под центр занятости населения

Казармы Семеновского и Егерского полков приспособят под центр занятости населения

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12 комментариев

На Рузовской улице, 18, литера А, здание-памятник приспособят под центр занятости населения Петербурга. Это следует из проекта распоряжения правительства города, опубликованного 11 ноября на сайте Смольного.

Проектирование запланировано на 2025–2027 годы, строительно-монтажные работы — на 2027–2030 годы. Из бюджета на приспособление памятника к современному использованию выделят 1,23 млрд рублей.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Новые Егерские казармы», которые входят в состав ансамбля «Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков». Это два здания — Рузовская, 18, литера А, и 16, литера А, которые были построены по проекту архитектора Александра Штауберта в 1815 году и представляют собой образец стиля классицизм. В 1879 году между зданиями построили переход. Оба корпуса двухэтажные, а дом № 18, литера А, имеет площадь почти 7,5 тысяч кв. метров.

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Комментарии
12
gatsby55
3 часа
Ну, да. Чего уж там. Пришёл в центр занятости - сразу и казарма.
Заливщик голосовых планок
3 часа
Какой такой центр?! Давеча Владимир Владимирович из телевизора заявлял, что у нас безработица самая отрицательная в мире!
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