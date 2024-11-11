Казармы Семеновского и Егерского полков приспособят под центр занятости населения

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Новые Егерские казармы», которые входят в состав ансамбля «Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков». Это два здания — Рузовская, 18, литера А, и 16, литера А, которые были построены по проекту архитектора Александра Штауберта в 1815 году и представляют собой образец стиля классицизм. В 1879 году между зданиями построили переход. Оба корпуса двухэтажные, а дом № 18, литера А, имеет площадь почти 7,5 тысяч кв. метров.