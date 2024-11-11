«Однажды мы расскажем, как сражались за своего сына». Маленькому петербуржцу нужна помощь в лечении

Источник: семейный архив







В двухлетнем возрасте у Дэниэла выявили задержку психоречевого развития и расстройство аутистического спектра. Сейчас у мальчика глубокое недоразвитие речевой функции, он практически не говорит. Изменить ситуацию может помочь профессиональная реабилитация, но это стоит больших денег.

Дэниэл Ширяев, 5 лет.

Задержка психоречевого развития, расстройство аутистического спектра.

Требуется реабилитация. Стоимость 299 200 руб. Не хватает 170 008 руб.

Дэниэл появился на свет в срок, как казалось, абсолютно здоровым. Первые проблемы обнаружились, когда ребёнку было уже два года: воспитатель заметила, что мальчик плохо реагирует на своё имя и не любит играть со сверстниками. Это насторожило родителей Дэниэла. Но для того, чтобы понять, насколько всё серьёзно, пришлось провести множество медицинских обследований. После них мальчику поставили неутешительный диагноз: задержка психоречевого развития по типу сенсомоторной алалии и расстройство аутистического спектра.

Сейчас Дэниэлу пять лет. У него наблюдается глубокое недоразвитие речевой функции. Мальчик понимает речь только с жестовой поддержкой и практически не говорит. Простые «папа» и «мама», произнесённые Дэниэлом, — большая радость для его родителей. Кроме того, с ребёнком тяжело даже поддерживать контакт: иногда он слишком эмоционален, а порой, наоборот, надолго отстраняется. Отдельное испытание для родителей — это периоды, когда Дэниэл начинает без какой-либо внешней причины кричать и плакать. Мальчика очень трудно успокоить, и приступы могут продолжаться несколько часов подряд.

Отставание развития Дэниэла от сверстников с каждым годом всё значительнее. Если ничего не предпринять, мальчик окажется навсегда отрезан от нормальной социальной жизни. Помочь Дэниэлу может профессиональная реабилитация: она даст ощутимый толчок речевому развитию ребёнка и нормализует его психоэмоциональное состояние.

Бесплатно получить такое лечение невозможно, но Дэниэла готовы принять в одном из петербургских реабилитационных центров, где уже разработали индивидуальную программу занятий для ребёнка. Стоимость реабилитации — почти 300 тысяч рублей. Эта сумма неподъёмна для семьи мальчика. Поэтому с болью в сердце родители мальчика обратились за помощью в благотворительны фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент осталось собрать ещё 170 008 рублей.

«Мы измотаны, постоянно уставшие, сами еле держимся. Только наша безграничная любовь к сыну даёт нам силы бороться и не опускать руки. Как же нам хочется однажды рассказать историю о том, как мы сражались за своего сына и всё было не напрасно. Пожалуйста, помогите нам совершить важнейший шаг на пути к победе!» — обратились родители Дэниэла ко всем, кто не может пройти мимо чужой беды.