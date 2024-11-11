ВТБ возобновляет выдачу семейной ипотеки с 13 ноября

ВТБ получил новый лимит по программе семейной ипотеки и в ближайшее время снова начнет оформлять сделки. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
ВТБ возобновит проведение сделок по семейной ипотеке с 13 ноября. Как отметили в банке, в октябре этого года около 65% всех ипотечных сделок пришлись на программу семейной ипотеки. С учетом текущих рыночных ставок, до конца 2024 года эта программа останется основной в структуре продаж, уточнили в сообщении кредитной организации.
Напомним, в сентябре сообщалось, что российские банки почти исчерпали лимиты средств, выделенных правительством на семейную ипотеку. Тогда ВТБ штатно принимал заявки. «На сегодняшний день условия действуют, но через неделю, допустим, что-то может измениться, поэтому нужно проверять информацию уже по факту», — отмечали в банке. Тем не менее ВТБ приостановил запись на сделки по семейной ипотеке с 31 октября в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ. Возобновить работу по семейной ипотеке банк планировал, как только правительство выделит новые лимиты по этой госпрограмме.