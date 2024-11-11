ВТБ возобновляет выдачу семейной ипотеки с 13 ноября

ВТБ получил новый лимит по программе семейной ипотеки и в ближайшее время снова начнет оформлять сделки. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

ВТБ возобновит проведение сделок по семейной ипотеке с 13 ноября. Как отметили в банке, в октябре этого года около 65% всех ипотечных сделок пришлись на программу семейной ипотеки. С учетом текущих рыночных ставок, до конца 2024 года эта программа останется основной в структуре продаж, уточнили в сообщении кредитной организации.