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Финансы ВТБ возобновляет выдачу семейной ипотеки с 13 ноября

ВТБ возобновляет выдачу семейной ипотеки с 13 ноября

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2 комментария

ВТБ получил новый лимит по программе семейной ипотеки и в ближайшее время снова начнет оформлять сделки. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

ВТБ возобновит проведение сделок по семейной ипотеке с 13 ноября. Как отметили в банке, в октябре этого года около 65% всех ипотечных сделок пришлись на программу семейной ипотеки. С учетом текущих рыночных ставок, до конца 2024 года эта программа останется основной в структуре продаж, уточнили в сообщении кредитной организации.

Напомним, в сентябре сообщалось, что российские банки почти исчерпали лимиты средств, выделенных правительством на семейную ипотеку. Тогда ВТБ штатно принимал заявки. «На сегодняшний день условия действуют, но через неделю, допустим, что-то может измениться, поэтому нужно проверять информацию уже по факту», — отмечали в банке. Тем не менее ВТБ приостановил запись на сделки по семейной ипотеке с 31 октября в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ. Возобновить работу по семейной ипотеке банк планировал, как только правительство выделит новые лимиты по этой госпрограмме.

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Комментарии
2
Антишерсть
12 минут
Привет, ребята. Оранжевым штанам приготовиться...
gatsby55
4 минуты
Не поможет. Это костыль, а не рынок.
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