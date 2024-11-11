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Бизнес Общество Япония разрешила россиянам покупать и вывозить «мягкие» гибриды

Япония разрешила россиянам покупать и вывозить «мягкие» гибриды

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3 комментария

Япония внесла изменения в формулировки санкций, которые позволят россиянам импортировать «мягкие» гибриды, 11 ноября пишет РБК Приморье. Теперь на аукционах можно покупать автомобили концернов Audi, Honda, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan и Suzuki с электроустановками, которые используют электромотор в качестве помощника для бензинового двигателя, но не способные двигаться исключительно на электричестве.

Изменения в санкциях относительно импорта «мягких» гибридов автомобилей не являются настоящим смягчением запрета, а представляют собой лишь переформулировку существующих правил, пояснил изданию директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский. Он отметил, что изначально запрета на вывоз таких автомобилей не было, но из-за опасений претензий со стороны японских брокеров и экспортеров они отказывались торговать такими машинами.

Теперь, поскольку продажи упали, японские компании начали пересматривать свои позиции и пришли к выводу, что импорт этих автомобилей все-таки возможен. Как подчеркнул Клатаевский, информацию об открытии экспорта «мягких» гибридов подтвердили японские брокеры, которые занимаются переоформлением автомобилей для экспортных компаний.

Санкции на вывоз товаров из Японии вступили в силу 9 августа 2023 года. В частности, ограничения касались автомобилей — как новых, так и подержанных — с ДВС объемом 1,9 литра, а также с любыми гибридными или полностью электрическими силовыми агрегатами.

Уже по итогам октября экспорт гибридов в Японии сократился на 46,8% год к году, писало РБК Приморье. Однако уже в сентябре этого года Владивостокская таможня вернулась к досанкционным показателям, оформив почти 27 тыс. автомобилей, большинство которых пришло из Японии.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что при постановке гибрида на учет в РФ их владельцы сталкиваются с суммированием мощностей двигателя внутреннего сгорания и электрических силовых агрегатов, что ведет к кратному увеличению транспортного налога.

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Комментарии
3
гастарбайтер
15 минут
донг-фенг - наше всё!
Pilat
21 минута
Узнали о повышенном налоге и решили поиздеваться на русскими.
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