Проголосуйте за лучший сервис года для животных — а мы наградим победителя

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Помните, мы просили вас прислать нам названия компаний, которые вы бы назвали лучшими в номинации «Сервис года для животных»? На основе ваших голосов мы отобрали десятку финалистов. И теперь просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.

«Сервис года для животных» — одна из 10 номинаций премии «Фонтанки.ру — Признание и Влияние» в 2024 году. Претендовать на попадание в финал могла любая компания, которая занимается деятельностью, полезной для наших питомцев. Благодаря вашим голосам в ТОП-10 вошли:

Зоомагазин Lapki.shop

Сеть зоосалонов Nicole

Зоомаркет «Лапа любви»

Хоспис для крупных кошек «Дом Тигра»

Зоосалон Golden Dog

Партнерская сеть зоомагазинов «Филя»

Сеть зоомагазинов и ветеринарных аптек Petshop

Зоосалон «Макспет»

Сеть зоомагазинов и пет-сервисов «Четыре лапы»

Зоосалон «Фокс»

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какую компанию вы знаете и любите больше всего? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас.

Для того, чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».