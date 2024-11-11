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Рейтинги "Фонтанки"
Бизнес Город Общество Проголосуйте за лучший сервис года для животных — а мы наградим победителя

Проголосуйте за лучший сервис года для животных — а мы наградим победителя

292
1 комментарий

Помните, мы просили вас прислать нам названия компаний, которые вы бы назвали лучшими в номинации «Сервис года для животных»? На основе ваших голосов мы отобрали десятку финалистов. И теперь просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.

«Сервис года для животных» — одна из 10 номинаций премии «Фонтанки.ру — Признание и Влияние» в 2024 году. Претендовать на попадание в финал могла любая компания, которая занимается деятельностью, полезной для наших питомцев. Благодаря вашим голосам в ТОП-10 вошли:

  • Зоомагазин Lapki.shop

  • Сеть зоосалонов Nicole

  • Зоомаркет «Лапа любви»

  • Хоспис для крупных кошек «Дом Тигра»

  • Зоосалон Golden Dog

  • Партнерская сеть зоомагазинов «Филя»

  • Сеть зоомагазинов и ветеринарных аптек Petshop

  • Зоосалон «Макспет»

  • Сеть зоомагазинов и пет-сервисов «Четыре лапы»

  • Зоосалон «Фокс»

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какую компанию вы знаете и любите больше всего? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас.

Для того, чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».

Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».

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Комментарии
1
Гость
15 минут
Где Семейная ипотека?
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