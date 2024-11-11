Угадайте советский фильм по последнему кадру: тест для тех, кто помнит, чем всё закончилось

Сколько бы ни снимали новых фильмов, а руки порой сами так и тянутся включить что-нибудь советское. И герои там любимые, и сюжеты знакомые, и финалы запоминающиеся. Но настолько ли они действительно вам запомнились, как вы полагаете? У нас есть один проверенный способ это выяснить.