Шольц ответил на слова Маска, назвавшего его дураком

Основатель компаний Space X и Tesla написал в соцсетях: «Olaf ist ein Narr», что переводится как: «Олаф — дурак». Такое заявление американец сделал в связи с новостями о развале правительства Германии и досрочных выборах в ФРГ.

Как поясняет немецкий канцлер, он не намерен комментировать пост американского предпринимателя. По его словам, Маск не является главой страны, даже если порой может казаться, что крупные компании имеют больше власти, чем государства.

Напомним, в Германии грядут досрочные выборы. Виной тому — «украинский скандал» в правительстве, из него изгнан министр финансов. Вотум доверия самому себе в парламенте, анонсированный Олафом Шольцем, не оставляет ему шансов остаться в кресле канцлера. Почему это произошло и что будет дальше, «Фонтанке» рассказал Александр Рар, председатель Евразийского общества в Берлине.