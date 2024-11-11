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Власть Шольц ответил на слова Маска, назвавшего его дураком

Шольц ответил на слова Маска, назвавшего его дураком

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13 комментариев

Канцлер Германии дал ответ американскому предпринимателю Илону Маску, который в соцсетях назвал его дураком. Слова Олафа Шольца прозвучали в понедельник, 11 ноября, в интервью телеканалу ARD.

Основатель компаний Space X и Tesla написал в соцсетях: «Olaf ist ein Narr», что переводится как: «Олаф — дурак». Такое заявление американец сделал в связи с новостями о развале правительства Германии и досрочных выборах в ФРГ.

«Это делает мне честь», — сказал Олаф Шольц.

Как поясняет немецкий канцлер, он не намерен комментировать пост американского предпринимателя. По его словам, Маск не является главой страны, даже если порой может казаться, что крупные компании имеют больше власти, чем государства.

Напомним, в Германии грядут досрочные выборы. Виной тому — «украинский скандал» в правительстве, из него изгнан министр финансов. Вотум доверия самому себе в парламенте, анонсированный Олафом Шольцем, не оставляет ему шансов остаться в кресле канцлера. Почему это произошло и что будет дальше, «Фонтанке» рассказал Александр Рар, председатель Евразийского общества в Берлине.

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Олаф Шольц Германия Илон Маск
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Комментарии
14
chip1
58 минут
Ливерная колбаса говорит о чести, смешно)
Леошид Турист
55 минут
А кто тогда "dumkopf"? 🤔
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