ФСБ сообщает о предотвращении угона вертолета радиоэлектронной борьбы

На видео российский летчик рассказывает, что представитель украинской спецслужбы нашёл его через «Телеграм» и попытался уговорить, чтобы тот отравил членов экипажа и перегнал судно на территорию, контролируемую ВСУ. По данным ФСБ, российские контрразведчики раскрыли позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ и нанесли по ним «огневое поражение».