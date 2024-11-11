ФСБ сообщает о предотвращении угона вертолета радиоэлектронной борьбы

ФСБ 11 ноября на своем сайте отчитывается о пресечении операции украинской разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России.
«Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию», — говорится в сообщении.
На видео российский летчик рассказывает, что представитель украинской спецслужбы нашёл его через «Телеграм» и попытался уговорить, чтобы тот отравил членов экипажа и перегнал судно на территорию, контролируемую ВСУ. По данным ФСБ, российские контрразведчики раскрыли позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ и нанесли по ним «огневое поражение».
Вертолеты РЭБ Ми-8МТПР-1 оснащены системой для радиоэлектронной борьбы, она способна подавлять работу средств ПВО, истребительной авиации и зенитно-ракетных и зенитно-артиллерийских комплексов.