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Происшествия ФСБ сообщает о предотвращении угона вертолета радиоэлектронной борьбы

ФСБ сообщает о предотвращении угона вертолета радиоэлектронной борьбы

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21 комментарий

ФСБ 11 ноября на своем сайте отчитывается о пресечении операции украинской разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России.

«Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию», — говорится в сообщении.

На видео российский летчик рассказывает, что представитель украинской спецслужбы нашёл его через «Телеграм» и попытался уговорить, чтобы тот отравил членов экипажа и перегнал судно на территорию, контролируемую ВСУ. По данным ФСБ, российские контрразведчики раскрыли позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ и нанесли по ним «огневое поражение».

Вертолеты РЭБ Ми-8МТПР-1 оснащены системой для радиоэлектронной борьбы, она способна подавлять работу средств ПВО, истребительной авиации и зенитно-ракетных и зенитно-артиллерийских комплексов.

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Комментарии
21
276386315
2 часа
Враг не ведал, дурачина, тот, кому все поручил он был чекист, майор разведки и отличный семьянин.
280896530
2 часа
Сами придумали, сами организовали, сами отчитались. Проверять все равно никто не будет, а годовая премия сама себя не заработает.
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