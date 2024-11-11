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Общество Производитель «Барби» по ошибке напечатал на упаковке кукол ссылку, ведущую на порносайт

Производитель «Барби» по ошибке напечатал на упаковке кукол ссылку, ведущую на порносайт

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11 комментариев

Американская компания Mattel допустила досадную ошибку. На упаковке коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла «Злая» (Wicked) с певицами Арианой Гранде и Синтией Эриво, вместо ссылки на сайт фильма напечатали ссылку на порносайт. Компания принесла извинения и просит покупателей выбрасывать упаковку. Об этом 10 ноября сообщило издание Daily Beast со ссылкой на заявление компании.

Ошибку на куклах «Поющая Эльфаба» заметили покупатели: над штрихкодом располагалась ссылка на сайт порностудии из Калифорнии Wicked Pictures, а не на фильм Wicked.

В своем заявлении Mattel подчеркивает, что «глубоко сожалеет об этой досадной ошибке». Пока неясно, сколько кукол Elphaba с ошибкой вышло в продажу, но компания заверила, что принимает «немедленные меры» для исправления опечатки.

«Родители проинформированы, что неправильно напечатанный веб-сайт не подходит для детей», — заявила Mattel. Покупателям рекомендуется выбросить упаковку или скрыть ссылку и обратиться в службу поддержки клиентов Mattel для получения дополнительной информации.

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Комментарии
11
DEMOMON
2 часа
Ссылка-то будет?..
Гость
3 часа
А лучше спрятать лет на 10. Потом такая упаковка в цене взлетит.
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