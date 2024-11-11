Производитель «Барби» по ошибке напечатал на упаковке кукол ссылку, ведущую на порносайт

Американская компания Mattel допустила досадную ошибку. На упаковке коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла «Злая» (Wicked) с певицами Арианой Гранде и Синтией Эриво, вместо ссылки на сайт фильма напечатали ссылку на порносайт. Компания принесла извинения и просит покупателей выбрасывать упаковку. Об этом 10 ноября сообщило издание Daily Beast со ссылкой на заявление компании.

Ошибку на куклах «Поющая Эльфаба» заметили покупатели: над штрихкодом располагалась ссылка на сайт порностудии из Калифорнии Wicked Pictures, а не на фильм Wicked.

В своем заявлении Mattel подчеркивает, что «глубоко сожалеет об этой досадной ошибке». Пока неясно, сколько кукол Elphaba с ошибкой вышло в продажу, но компания заверила, что принимает «немедленные меры» для исправления опечатки.