«Амкал» обыграл 2Drots на «Газпром Арене» и забрал Кубок Медиалиги

На «Газпром Арене» в Петербурге прошел финал Кубка футбольной Медиалиги, в котором встречались «Амкал» и «2Drots». На игре присутствовали более 30 тысяч зрителей.
Основное время завершилось вничью 0:0. В серии послематчевых буллиталити (смесь футбольных пенальти и хоккейных буллитов), сильнее со счетом 5:4 оказался «Амкал».
«Игра завершилась фантастически. Я понимал, что, если будет серия, я заберу ее. Пришел момент, когда надо было доказывать, что я сильный, что вся наша команда очень сильная. Если честно, мы за весь сезон ни разу не тренировали буллиты. Мы настраивались на победу в основное время. Все как-то долго затянулось. Мне, если честно, уже хотелось, чтобы все закончилось, чтобы увидеться с женой. Она на трибуне сегодня здесь была», — заявил вратарь команды-победителя Максим Швагирев.
«Ни сил, ни эмоций. Полное опустошение. Наверное, никто не ожидал от нас, что мы дойдем до финала, но мы это сделали. Я считаю, что мы были по игре сильнее. Но это футбол. Мы довольны проделанным путем. Я горд быть частью этой команды», — заявил защитник 2Drots Владислав Семенов.
За победу «Амкал» помимо кубка и медалей получил 5 млн рублей.
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