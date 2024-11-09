В Египте перевернулся автобус с 30 туристами из России

Ранним утром в субботу в Египте на трассе Шарм эль Шейх — Каир перевернулся автобус, в котором находились порядка 30 российских туристов. Обстоятельства аварии «Фонтанке» сообщил петербуржец Евгений, который был среди пассажиров.

«Вероятнее всего водитель заснул за рулем, в результате чего автобус опрокинулся на правый бок. Есть пострадавшие, в том числе дети. У 13-ти летней девочки из Нового Уренгоя по имени Аня полная ампутация правой руки», — рассказал Евгений.

По словам Евгения, всего в автобусе находились более 50 человек. Он отметил, что тоже является одним из пострадавших и находится в больнице города Рас-Судр.