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Происшествия Туризм В Египте перевернулся автобус с 30 туристами из России

В Египте перевернулся автобус с 30 туристами из России

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18 комментариев

Ранним утром в субботу в Египте на трассе Шарм эль Шейх — Каир перевернулся автобус, в котором находились порядка 30 российских туристов. Обстоятельства аварии «Фонтанке» сообщил петербуржец Евгений, который был среди пассажиров.

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«Вероятнее всего водитель заснул за рулем, в результате чего автобус опрокинулся на правый бок. Есть пострадавшие, в том числе дети. У 13-ти летней девочки из Нового Уренгоя по имени Аня полная ампутация правой руки», — рассказал Евгений.

По словам Евгения, всего в автобусе находились более 50 человек. Он отметил, что тоже является одним из пострадавших и находится в больнице города Рас-Судр.

В отделе безопасности Посольства РФ в Каире, куда смог дозвониться журналист «Фонтанки», дополнительную информацию о ДТП сообщить не смогли.

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Комментарии
18
265101847
36 минут
Да, закончились наши поездки в Европу, теперь вот только это г.
Klaustrofobik
1 час
Посольства России служат несмываемому, а не гражданам страны находящимся за рубежом. Девочку жаль...
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