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Политика Советник Трампа: Украина должна забыть о Крыме

Советник Трампа: Украина должна забыть о Крыме

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44 комментария

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется ответить на вопрос о том, каким Киев видит решение конфликта с Россией, когда власть в США перейдет администрации избранного главы Дональда Трампа. Об этом заявил его старший советник Брайан Ланза в интервью BBC 9 ноября.

По словам Ланзы, если Зеленский заявит, что Украина сможет достичь мира, только если вернет Крым, в США поймут, что он говорит несерьезно. Также, по словам советника Трампа, новая администрация сосредоточится на «достижении мира».

Ланза подчеркнул, что «Крым ушел» и Зеленскому нужно принять этот факт. В противном случае пути Украины и США разойдутся. «Если ваш приоритет — возвращение Крыма и привлечение американских солдат к боевым действиям по возвращению полуострова, то дальше вы сами по себе», — подчеркнул Ланза.

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Комментарии
44
Rostik37
2 часа
Примет Трамп инаугурацию и он ещё вас всех удивит. Ибо это уже будет другой Трамп! Не сегодняшний и не завтрашний и не вчерашний.)
Митя Антонов
2 часа
Ну-ну.
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