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Политика Фицо: Зеленский боится завершения конфликта на Украине

Фицо: Зеленский боится завершения конфликта на Украине

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1 комментарий

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен избранием нового президента США Дональда Трампа, поскольку это может привести к прекращению американской помощи Украине, заявил 9 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо в прямом эфире программы «Субботние диалоги» государственной телерадиокомпании Словакии.

«Я видел своими глазами президента Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что конфликт [на Украине] закончится? Так вот, я его видел, и это президент Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что выиграл американский президент Трамп и что может быть прекращена помощь со стороны Соединенных Штатов, потому что для этого есть множество причин. Сейчас его позиция без политической поддержки, страна зависит от огромной финансовой помощи», — сказал Роберт Фицо.

Заявления Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа Фицо приписал предвыборной кампании: «Завершить такие сложные вещи за 24 часа практически невозможно, но он будет должен хоть что-то сделать», подчеркнул он.

«И вот возникает вопрос. Может ли он прийти и сказать президенту Путину: господин президент, если вы не закончите конфликт на Украине, я вас за это накажу, например, бомбардировкой; такого он не может сказать. Таким образом, у него остается только одно решение, а именно, значительное сокращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки», — считает Фицо.

Также Фицо рассказал, что во время ночной дискуссии в Будапеште задал собравшимся вопрос, готовы ли в ЕС взять на себя все расходы? «Потому что снова ведем себя как военный кабинет в отношении Украины. Если ЕС возьмет на себя все расходы, это стратегически это неверно, и ЕС, похоже, не хочет признать ошибки».

«Преобладает мнение, что если мы будем поддерживать Украину, то поставим Россию на колени. Но это не работает. Очевидно, это не работает» — резюмировал Фицо.

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Комментарии
1
FedorGr
7 минут
Советник Трампа: Крыма больше нет Советник избранного президента США Брайан Ланза в интервью BBC заявил, что новая администрация США сосредоточиться на достижении мира, а не на возвращении территорий Украине. По его словам, администрация Трампа попросит Владимира Зененского изложить свою версию ”реалистичного видения мира”. Если Зеленский, например, потребует вернуть Крым, это, по мнению Ланзы, покажет американской администрации, что он не настроен серьезно. – У нас есть новости для президента Зеленского: Крыма больше нет, – заявил Ланза.
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