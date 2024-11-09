Фицо: Зеленский боится завершения конфликта на Украине

«Я видел своими глазами президента Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что конфликт [на Украине] закончится? Так вот, я его видел, и это президент Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что выиграл американский президент Трамп и что может быть прекращена помощь со стороны Соединенных Штатов, потому что для этого есть множество причин. Сейчас его позиция без политической поддержки, страна зависит от огромной финансовой помощи», — сказал Роберт Фицо.