Фицо: Зеленский боится завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен избранием нового президента США Дональда Трампа, поскольку это может привести к прекращению американской помощи Украине, заявил 9 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо в прямом эфире программы «Субботние диалоги» государственной телерадиокомпании Словакии.
«Я видел своими глазами президента Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что конфликт [на Украине] закончится? Так вот, я его видел, и это президент Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что выиграл американский президент Трамп и что может быть прекращена помощь со стороны Соединенных Штатов, потому что для этого есть множество причин. Сейчас его позиция без политической поддержки, страна зависит от огромной финансовой помощи», — сказал Роберт Фицо.
Заявления Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа Фицо приписал предвыборной кампании: «Завершить такие сложные вещи за 24 часа практически невозможно, но он будет должен хоть что-то сделать», подчеркнул он.
«И вот возникает вопрос. Может ли он прийти и сказать президенту Путину: господин президент, если вы не закончите конфликт на Украине, я вас за это накажу, например, бомбардировкой; такого он не может сказать. Таким образом, у него остается только одно решение, а именно, значительное сокращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки», — считает Фицо.
Также Фицо рассказал, что во время ночной дискуссии в Будапеште задал собравшимся вопрос, готовы ли в ЕС взять на себя все расходы? «Потому что снова ведем себя как военный кабинет в отношении Украины. Если ЕС возьмет на себя все расходы, это стратегически это неверно, и ЕС, похоже, не хочет признать ошибки».
«Преобладает мнение, что если мы будем поддерживать Украину, то поставим Россию на колени. Но это не работает. Очевидно, это не работает» — резюмировал Фицо.
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