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Город В Петербург опаздывают электрички. Ждать приходится до часа

В Петербург опаздывают электрички. Ждать приходится до часа

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2 комментария

Электрички Приозерского направления задерживаются по техническим причинам 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Сбой в движении электричек, следующих в Петербург, произошёл в 16:35. Как рассказал «Фонтанке» читатель, «Ласточка», в которой он ехал в город, стоит около 50 минут в районе Капитолово.

В ОЖД уточнили, что до часа задерживается «Ласточка» сообщением Кузнечное — Петербург, а также два пригородных поезда: № 6540 из Васкелово и № 6544 из Сосново.

«Специалисты Октябрьской железной дороги принимают все меры для скорейшего ввода поездов в график», — добавили в пресс-службе.

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34 минуты
Опять шкаф?
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