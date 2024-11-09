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Общество Умер Тони Тодд, звезда хорроров «Кэндимэн» и «Пункт назначения»

Умер Тони Тодд, звезда хорроров «Кэндимэн» и «Пункт назначения»

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Тони Тодд, американский актер, известный по роли в фильме ужасов «Кэндимен», умер 6 ноября в своем доме в Марина-дель-Рей, Калифорния. Ему было 69 лет. Об этом 9 ноября сообщает издание Today.

Смерть Тодда подтвердил представитель актера. Причина смерти не разглашается.

Одной из первых ролей Тодда в кино стала роль в удостоенном премии «Оскар» военном эпосе Оливера Стоуна «Взвод», когда ему было чуть за тридцать. В «Звездном пути: Следующее поколение» Тодд надел грим инопланетянина, чтобы сыграть Курна, командира клингонских сил обороны и брата Ворфа (которого играет постоянный участник сериала Майкл Дорн). За свою карьеру в Голливуде Тодд снимался во многих фильмах, среди которых экранизация комиксов Алекса Пройаса «Ворон», боевик Майкла Бэя «Скала» об Алькатрасе и хоррор-сериал «Пункт назначения». Но самой известной его работой стала роль призрака Дэниэля Робитейля в фильме ужасов «Кэндимэн» (оригинальном и ремейке) по роману Клайва Баркера.

У Тодда остались двое детей, Алекс и Ариана.

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Тони Тодд Смерть Пункт назначения Кэндимэн
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