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Общество Правительство Курской области утвердило порядок получения выплат за разрушенное ВСУ жилье

Правительство Курской области утвердило порядок получения выплат за разрушенное ВСУ жилье

1 901
14 комментариев

На финансовую поддержку могут рассчитывать собственники жилья в Курской области, к которому сможет добраться специальная комиссия, сообщил глава региона Алексей Смирнов 9 ноября. Средства на восстановление поступят из резервного фонда правительства РФ и местного бюджета.

Чтобы получить выплату, пострадавшим придется пройти процедуру. Для начала повреждения дома или квартиры должны быть зафиксированы комиссией в акте обследования. После на основе общей площади жилья будет рассчитан размер компенсации, а также стоимости работ по капремонту на 1 кв. м — она составляет 7 тысяч рублей.

Владелец жилья далее может сделать ремонт самостоятельно или по договору, но надо успеть до 1 декабря 2025 года, сообщил Смирнов. Выплату может получить как собственник, так и его представитель, для чего до 15 декабря этого года нужно подать в органы местного самоуправления заявление. К нему надо приложить копию паспорта и документа, подтверждающего право собственности, свидетельство о прошедшем капремонте и реквизиты банковского счета.

Решение о предоставлении выплаты рассмотрят в течение 10 дней в министерстве ЖКХ и ТЭК региона, добавил губернатор. Он также отметил, что до сих пор идет выдача сертификатов тем, кто потерял жилье. Его уже получили около 2,5 тысячи семей.

Напомним, нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Бои там идут до сих пор, об их ходе ежедневно сообщает Минобороны РФ. Жителям приграничных с Украиной районов пришлось покинуть свои дома.

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Комментарии
14
Отец Родной
2 часа
Если вкратце- всем по 10 тысяч и баста
Skrepy
2 часа
7 000 руб за метр ? Круто. Сейчас во всех городах квадратный метр стоит в районе 100 тыс руб, про Питер и Москву я вообще молчу.
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