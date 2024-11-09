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Политика Пентагон отказал Киеву в приоритетной поставке ATACMS

Пентагон отказал Киеву в приоритетной поставке ATACMS

890
3 комментария

Запрос Владимира Зеленского о приоритетной поставке тактических ракетных комплексов ATACMS Украине в обход других клиентов отклонил министр обороны США Ллойд Остин, 9 ноября пишет газета The Wall Street Journal.

По мнению главы Пентагона, пишет издание, за удовлетворением просьбы Киева последовал бы разрыв давних соглашений с другими покупателями, что стало бы большой проблемой.

Отмечается также, что Пентагон располагает ограниченными запасами боеприпасов, которые может предоставить Украине для самолетов F-16. Вашингтон также планирует отправить Киеву более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Эти поставки, по информации высокопоставленного представителя администрации США, должны поступить в течение ближайших недель, передает WSJ.

Кроме того, пишет WSJ, США торопятся передать на Украину оружие до вступления Трампа в должность — чиновники опасаются, что новая администрация сократит поставки. По словам высокопоставленного представителя администрации, Пентагон отправляет на Украину более 500 перехватчиков для системы противоракетной обороны Patriot и Национальной усовершенствованной ракетной системы «земля — воздух» (NASAMS), их прибытие ожидается в ближайшие недели.

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Комментарии
4
280896530
28 минут
Обалдеть новость. Оружие дадут не завтра, а послезавтра. Для РФ это уже никакой рли не играет.
человек Чебурек
1 минута
Да эта тема с ракетами уже неинтересна.. Пусть они лучше нам Форд за 1 млн привезут..нам простым людям покататься..заодно и обнаглевший АвтоВАЗ цены снизит..да и китайцы подтянутся..тчк
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