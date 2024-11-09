Пентагон отказал Киеву в приоритетной поставке ATACMS

По мнению главы Пентагона, пишет издание, за удовлетворением просьбы Киева последовал бы разрыв давних соглашений с другими покупателями, что стало бы большой проблемой.

Отмечается также, что Пентагон располагает ограниченными запасами боеприпасов, которые может предоставить Украине для самолетов F-16. Вашингтон также планирует отправить Киеву более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Эти поставки, по информации высокопоставленного представителя администрации США, должны поступить в течение ближайших недель, передает WSJ.

Кроме того, пишет WSJ, США торопятся передать на Украину оружие до вступления Трампа в должность — чиновники опасаются, что новая администрация сократит поставки. По словам высокопоставленного представителя администрации, Пентагон отправляет на Украину более 500 перехватчиков для системы противоракетной обороны Patriot и Национальной усовершенствованной ракетной системы «земля — воздух» (NASAMS), их прибытие ожидается в ближайшие недели.