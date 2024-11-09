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Происшествия Многодетная семья отравилась неизвестным веществом под Тверью. Один ребёнок умер

Многодетная семья отравилась неизвестным веществом под Тверью. Один ребёнок умер

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1 комментарий

Многодетная семья из Тверской области два дня самостоятельно боролась с симптомами отравления, но 9 ноября все же оказалась в больнице. Спасти одного из детей врачам не удалось.

Как сообщили в областном Следственном комитете, по факту гибели двухлетней девочки в результате отравления возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Родители и трое детей из Вышнего Волочка были госпитализированы 9 ноября, их поместили в реанимацию. Чем именно отравилась семья, пока не установлено. В прокуратуре уточнили, что первые симптомы у малолетних детей и родителей появились ещё 7-го числа. Минувшей ночью их увезли в больницу с температурой и рвотой.

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Комментарии
1
Гость
35 минут
мда, Вышний Волочек как показатель бурного роста экономики
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