Многодетная семья отравилась неизвестным веществом под Тверью. Один ребёнок умер

Многодетная семья из Тверской области два дня самостоятельно боролась с симптомами отравления, но 9 ноября все же оказалась в больнице. Спасти одного из детей врачам не удалось.

Как сообщили в областном Следственном комитете, по факту гибели двухлетней девочки в результате отравления возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Родители и трое детей из Вышнего Волочка были госпитализированы 9 ноября, их поместили в реанимацию. Чем именно отравилась семья, пока не установлено. В прокуратуре уточнили, что первые симптомы у малолетних детей и родителей появились ещё 7-го числа. Минувшей ночью их увезли в больницу с температурой и рвотой.