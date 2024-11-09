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Происшествия Петербуржца заподозрили в надругательстве над 5-летней дочерью

Петербуржца заподозрили в надругательстве над 5-летней дочерью

1 967
9 комментариев

Житель Калининского района Петербурга угодил под следствие по делу о педофилии. По версии СК, за рамки закона вышло его проявление любви к маленькой дочери.

Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении ребёнка, Следственный комитет возбудил накануне. Вечером того же дня в изолятор временного содержания в статусе подозреваемого отправился 50-летний житель муниципального округа «Академическое».

Мужчине вменяют далёкое от отцовского поведение, жертвой которого в сентябре, и якобы неоднократно, становилась пятилетняя дочь.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства. По информации «Фонтанки», задержание мужчины совпало с разладом с женой: супруги делят имущество и решают, с кем жить ребёнку.

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Комментарии
9
Заливщик голосовых планок
1 час
"задержание мужчины совпало с разладом с женой: супруги делят имущество" - ага.
Ankor
1 час
оговор?
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