Петербуржца заподозрили в надругательстве над 5-летней дочерью

Житель Калининского района Петербурга угодил под следствие по делу о педофилии. По версии СК, за рамки закона вышло его проявление любви к маленькой дочери.

Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении ребёнка, Следственный комитет возбудил накануне. Вечером того же дня в изолятор временного содержания в статусе подозреваемого отправился 50-летний житель муниципального округа «Академическое».

Мужчине вменяют далёкое от отцовского поведение, жертвой которого в сентябре, и якобы неоднократно, становилась пятилетняя дочь.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства. По информации «Фонтанки», задержание мужчины совпало с разладом с женой: супруги делят имущество и решают, с кем жить ребёнку.