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Политика Рябков: угроза разрыва дипотношений с США в случае конфискации замороженных активов актуальна

Рябков: угроза разрыва дипотношений с США в случае конфискации замороженных активов актуальна

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2 комментария

Возможность разрыва дипломатических отношений с США остается актуальной, это может произойти в случае конфискации российских замороженных активов или обострения ситуации на Украине, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

Рябков подчеркнул, что Россия никогда самостоятельно не инициирует такие обострения, однако допускает, что подобный шаг возможен, если Запад предпримет отчаянные меры, чтобы оказать давление на Россию. При этом, решение о разрыве не будет приниматься автоматически, такая опция лишь будет рассмотрена, не предвосхищая итогов.

На вопрос о текущей возможности разрыва дипломатических отношений США, Рябков подтвердил сохранение этой угрозы, особенно если американская сторона предпримет подобные шаги. Он добавил, что Россия может рассмотреть этот вариант в качестве ответа на действия с замороженными активами.

Говоря о потенциальных причинах для разрыва, Рябков упомянул возможные драматические действия и дальнейшую эскалацию, которая осложнит ситуацию на линии боевого соприкосновения. Запад в настоящий момент продолжает обсуждение многих тем, которые могут привести к таким результатам.

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Комментарии
2
gatsby55
10 минут
Напугали ежа....
276386315
9 минут
Так это пугает только сотрудников посольства РФ в США.
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