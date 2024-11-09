Четыре огнетушителя не помогли «БМВ» на «Скандинавии» в Петербурге. Пожар попал на видео

Автомобильный пожар тушили на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Курортном районе Петербурга. Пострадало только железо.
Помощь пожарных потребовалась «БМВ» в двенадцатом часу дня 9 ноября. Полыхающую машину на видео снял один из проезжавших мимо. Кадры опубликовал портал «Мегаполис».
«Следов аварии нет. Можно было бы выйти и помочь, но тут уже ни один огнетушитель не поможет. Вон — раз, два, три четыре огнетушителя. Хана ей», — заключил оператор. Капот автомобиля уже был охвачен пламенем, горела крыша.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал о возгорании на Скандинавском шоссе в Белоострове поступил на пульт дежурного в 11:45. Через 25 минут пожар ликвидировали силами двух расчётов. «В автомобиле марки „БМВ“ сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
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