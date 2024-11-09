Украина подала запрос на импорт электроэнергии из пяти стран

В Минэнерго призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время, чтобы поддерживать систему в стабильном состоянии.

Власти Украины признают, что с весны страна утратила значительные объемы генерации электроэнергии. Были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс и Змиевская ТЭС, уничтожен самый крупный энергогенерирующий объект Киевской области — Трипольская ТЭС, пишет ТАСС.

С лета практически ежедневно вводились графики отключения электричества, импорт электроэнергии достиг своего технического предела. 26 августа на Украине вновь зафиксировали массовое повреждение объектов энергетической инфраструктуры, включая Киевскую ГЭС. С этого времени в стране снова начали часто применять стабилизационные отключения и прибегать к импорту электроэнергии.