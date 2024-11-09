Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

3 м/c,

зап.

 771мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Платные переезды
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Проекты наземного метро
Не клон Вишневского*
Считаем утильсбор
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Украина подала запрос на импорт электроэнергии из пяти стран

Украина подала запрос на импорт электроэнергии из пяти стран

1 004
4 комментария

Импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы запросило Минэнерго Украины, 9 ноября сообщение опубликовано на сайте ведомства. Общий объем должен составить 5215 МВт/ч, мощность 784 МВт.

В Минэнерго призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время, чтобы поддерживать систему в стабильном состоянии.

Власти Украины признают, что с весны страна утратила значительные объемы генерации электроэнергии. Были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс и Змиевская ТЭС, уничтожен самый крупный энергогенерирующий объект Киевской области — Трипольская ТЭС, пишет ТАСС.

С лета практически ежедневно вводились графики отключения электричества, импорт электроэнергии достиг своего технического предела. 26 августа на Украине вновь зафиксировали массовое повреждение объектов энергетической инфраструктуры, включая Киевскую ГЭС. С этого времени в стране снова начали часто применять стабилизационные отключения и прибегать к импорту электроэнергии.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
VKuser58309756
41 минута
И им помогут за счет России.
sektor7
30 минут
Хорошие новости.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Новости компаний
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Новости компаний
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
ТОП 5
Новости компаний
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49