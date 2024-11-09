Поворот KIA к заправке на Васильевском острове отправил в больницу ребёнка

Бригада скорой увезла семиклассника после ДТП у автозаправки на Васильевском острове в Петербурге. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 ноября, 13-летний пешеход был травмирован на Уральской улице у дома № 13 накануне около семи часов вечера. Столкновения с ним не избежал 33-летний водитель KIA Sorento. Он ехал от переулка Декабристов в сторону Железноводской и свернул на автозаправку, не убедившись в безопасности манёвра.

По данным ведомства, школьник шёл по тротуару в попутном направлении и вышел на дорогу. Мальчик был в тёмной одежде без светоотражающих элементов.