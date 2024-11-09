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Происшествия Поворот KIA к заправке на Васильевском острове отправил в больницу ребёнка

Поворот KIA к заправке на Васильевском острове отправил в больницу ребёнка

1 551
10 комментариев

Бригада скорой увезла семиклассника после ДТП у автозаправки на Васильевском острове в Петербурге. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 ноября, 13-летний пешеход был травмирован на Уральской улице у дома № 13 накануне около семи часов вечера. Столкновения с ним не избежал 33-летний водитель KIA Sorento. Он ехал от переулка Декабристов в сторону Железноводской и свернул на автозаправку, не убедившись в безопасности манёвра.

По данным ведомства, школьник шёл по тротуару в попутном направлении и вышел на дорогу. Мальчик был в тёмной одежде без светоотражающих элементов.

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Комментарии
10
264044681
2 часа
В темной одежде и тд и тп. В городе ношение светоотражаек никак не регламентировано, поэтому какой смысл об этом писать? С моей из было бы разумным обязать пешеходов носить светоотражайки в темное время с осени по весну, в т.ч. в городе, но для этого их надо закупить и выдать. А на это никто не пойдет, да и контролировать кто будет, кроме вот таких невезучих водителей?
280303529
1 час
Если у написавшего в заметке "шел по тротуару и вышел на дорогу" есть ВУ, то ему стоит срочно избавиться от этого документа, от греха подальше.
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