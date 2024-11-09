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Город Петербург в ожидании холодного фронта. Утром — порывистый ветер

Петербург в ожидании холодного фронта. Утром — порывистый ветер

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1 комментарий

Воздух в Петербурге в эту субботу прогреется до +7…+9 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 9 ноября. В Ленобласти холоднее — +4…+9 градусов.

Ближе к вечеру на погоде в Северной столице скажется влияние холодного атмосферного фронта, поэтому станет прохладнее. В первой половине дня будет некомфортно из-за порывистого ветра.

Заметно температура снизится завтра, в воскресенье. К утру синоптик обещает около нуля градусов, днем не больше +1…+3 градусов.

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Комментарии
1
Ольг Базов
25 минут
утром на улице очень комфортно, несмотря на ветер
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