Петербург в ожидании холодного фронта. Утром — порывистый ветер

Воздух в Петербурге в эту субботу прогреется до +7…+9 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 9 ноября. В Ленобласти холоднее — +4…+9 градусов.

Ближе к вечеру на погоде в Северной столице скажется влияние холодного атмосферного фронта, поэтому станет прохладнее. В первой половине дня будет некомфортно из-за порывистого ветра.

Заметно температура снизится завтра, в воскресенье. К утру синоптик обещает около нуля градусов, днем не больше +1…+3 градусов.