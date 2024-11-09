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Доброе дело «Поможет только протонная терапия». Восьмимесячной Агате срочно требуется дорогое лечение

«Поможет только протонная терапия». Восьмимесячной Агате срочно требуется дорогое лечение

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

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Опухоль в головном мозге у Агаты обнаружили, когда она была ещё в утробе матери. Экстренные меры, предпринятые врачами, спасли малышке жизнь. Но риск, что оставшиеся раковые клетки дадут о себе знать, очень велик. Чтобы их уничтожить, нужна протонная терапия. Однако госквоты на этот вид лечения закончились, нужно платить.

Агата Салиндер, 8 месяцев.

Злокачественная опухоль головного мозга.

Спасёт протонная терапия. Не хватает 3 960 056 ₽.

«Ещё до рождения дочки УЗИ выявило у неё опухоль в головном мозге. Мне срочно провели кесарево сечение и нас с малышкой самолётом отправили на лечение в Петербург.

Через два дня Агате сделали сложную операцию, опухоль удалили. Она оказалась злокачественной – это стало для нас страшным ударом! Дочке сразу начали лечение. Провели три курса химиотерапии, потом ещё три курса уже высокодозной химии с аутотрансплантацией – пересадкой собственных клеток Агаты, которые заготовили заранее.

Но врачи объяснили, что раковые клетки могут ещё оставаться. Нужно убить их полностью, чтобы болезнь больше не возвращалась, и поможет в этом только протонная терапия. В отличие от обычной лучевой терапии, протоны направленно уничтожают опухолевые клетки, не повреждая находящиеся рядом здоровые ткани. Это очень важно, ведь речь идёт о мозге и осложнения могут быть очень тяжелыми.

Лечение нужно начать как можно скорее, но в клинике закончились госквоты, а оплатить протонную терапию сами мы не в состоянии. Доходы у нас скромные, муж – оленевод, мы с ним кочуем круглый год. У нас пять дочерей. Пожалуйста, помогите, самим не справиться!» Снежана Салиндер, Ямало-Ненецкий АО.

Константин Бойко, заведующий отделением детской онкологии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«Учитывая возраст, гистологический диагноз, объём проведённой терапии, Агате по жизненным показаниям требуется протонное облучение. Протонная терапия воздействует в строго заданных границах, прицельно убивая только опухолевые клетки, она менее травматична для окружающих опухоль здоровых тканей, риск побочных эффектов минимальный. Этот метод наиболее эффективный и щадящий для ребёнка. Лечение должно проходить под постоянным наблюдением врачей в круглосуточном стационаре».

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ИЛИ ЗДЕСЬ

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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