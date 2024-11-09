«Поможет только протонная терапия». Восьмимесячной Агате срочно требуется дорогое лечение

Источник: из семейного архива







Опухоль в головном мозге у Агаты обнаружили, когда она была ещё в утробе матери. Экстренные меры, предпринятые врачами, спасли малышке жизнь. Но риск, что оставшиеся раковые клетки дадут о себе знать, очень велик. Чтобы их уничтожить, нужна протонная терапия. Однако госквоты на этот вид лечения закончились, нужно платить.

Агата Салиндер, 8 месяцев.

Злокачественная опухоль головного мозга.

Спасёт протонная терапия. Не хватает 3 960 056 ₽.

«Ещё до рождения дочки УЗИ выявило у неё опухоль в головном мозге. Мне срочно провели кесарево сечение и нас с малышкой самолётом отправили на лечение в Петербург.

Через два дня Агате сделали сложную операцию, опухоль удалили. Она оказалась злокачественной – это стало для нас страшным ударом! Дочке сразу начали лечение. Провели три курса химиотерапии, потом ещё три курса уже высокодозной химии с аутотрансплантацией – пересадкой собственных клеток Агаты, которые заготовили заранее.

Но врачи объяснили, что раковые клетки могут ещё оставаться. Нужно убить их полностью, чтобы болезнь больше не возвращалась, и поможет в этом только протонная терапия. В отличие от обычной лучевой терапии, протоны направленно уничтожают опухолевые клетки, не повреждая находящиеся рядом здоровые ткани. Это очень важно, ведь речь идёт о мозге и осложнения могут быть очень тяжелыми.

Лечение нужно начать как можно скорее, но в клинике закончились госквоты, а оплатить протонную терапию сами мы не в состоянии. Доходы у нас скромные, муж – оленевод, мы с ним кочуем круглый год. У нас пять дочерей. Пожалуйста, помогите, самим не справиться!» Снежана Салиндер, Ямало-Ненецкий АО.

Константин Бойко, заведующий отделением детской онкологии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«Учитывая возраст, гистологический диагноз, объём проведённой терапии, Агате по жизненным показаниям требуется протонное облучение. Протонная терапия воздействует в строго заданных границах, прицельно убивая только опухолевые клетки, она менее травматична для окружающих опухоль здоровых тканей, риск побочных эффектов минимальный. Этот метод наиболее эффективный и щадящий для ребёнка. Лечение должно проходить под постоянным наблюдением врачей в круглосуточном стационаре».

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