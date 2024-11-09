«Уходим из большого секса». 10 мифов о старости, которым нельзя верить

Не надо думать, что с возрастом мы становимся хуже Источник: Михаил Шилкин / 74.RU







К сожалению, о старении есть слишком много заблуждений. Чип Конли, основатель первой в мире школы мудрости среднего возраста, прокомментировал 10 популярных мифов о пожилом возрасте. Их опубликовал Национальный институт США по проблемам старения.

Чип Конли — автор бестселлеров, соучредитель Modern Elder Academy (MEA), первой в мире школы мудрости среднего возраста, бизнесмен.

Миф 1. Депрессия и одиночество — это нормально для пожилых

— Зная, сколько подростков и молодых людей борются с этой проблемой, я бы не сказал, что это проблема исключительно пожилых людей, — заявил Чип Конли. Есть так называемая U-образная кривая счастья. Ее вывели ученые. Она предполагает, что наша удовлетворенность жизнью растет с возрастом.

Эту интересную закономерность проследил профессор экономики Дэвид Блэнчфлауэр: по всему миру люди в 47 лет чаще всего чувствуют себя невероятно несчастными, однако потом их состояние улучшается. Причем на это никак не влияет уровень обеспеченности человека.

Миф 2. Чем старше я становлюсь, тем меньше мне нужно спать

— Это неправда, — уверен эксперт. — Но важно понимать свои собственные потребности. Если в 60 лет вам важно спать по 9 часов в день, чтобы чувствовать себя бодрым, не надо считать себя не таким, как все. То же самое касается и тех, кто активен в семь утра даже в праздники, и тех, кому хватает энергии на весь день, если ночной отдых длился всего 5–6 часов.

Если же у вас есть проблемы со сном и вы страдаете от недосыпа, утомляемости и вялости в течение дня, обязательно поговорите об этом с доктором.

Миф 3. Пожилые люди не могут учиться новому

— Это заблуждение, которое я считаю особенно вредоносным, — уверен эксперт. По его словам, необходимо и просто обязательно быть любознательным, активным, интересующимся новым именно в том возрасте, когда для этого есть достаточно времени.

Миф 4. Неизбежно, что пожилые люди будут страдать деменцией

— Наука предполагает, что люди всё больше будут страдать от деменции, когда станут жить дольше. Необходимы новые исследования на эту тему, — говорит Чип Конли. — Но сейчас бояться старости из-за того, что вы обязательно потеряете рассудок, не стоит. Когнитивные способности не будут утрачены, если вы уже в среднем возрасте займетесь здоровьем, будете физически активны и любопытны к новому.

Миф 5. Пожилым людям следует избегать физических упражнений, чтобы не травмироваться

— Это абсолютное безумие так думать, — рассказывает специалист. — Все виды физической активности полезны, безопасны и необходимы для нашего тела: садоводство, ходьба, плавание и так далее. Важно выбирать ту активность, которая подходит именно вам — доставляет комфортные ощущения, вызывает удовольствие и рекомендована докторами.

Миф 6. Если в семье был Альцгеймер, то и у меня будет

— В этом есть лишь доля правды, так как наследственная история может увеличить вероятность развития болезни Альцгеймера. Но мы также можем вести такой образ жизни, который снижает риски, — считает Чип Конли.

Миф 7. Раз я стал старше, надо отказаться от вождения

— Все люди стареют по-разному, поэтому не существует возраста, после которого водить машину уже нельзя, — говорит эксперт. Да и вообще, старение не равно потере способности управлять авто. Даже в возрасте это можно делать безопасно, важно лишь адекватно оценивать свои водительские способности. Вы, например, можете сменить автомобиль на более современный, изменить манеру вождения, не пользоваться скоростными трассами, не садиться за руль в плохую погоду, планировать маршрут перед выездом и не забывать регулярно проверять здоровье — слух, зрение в первую очередь.

Миф 8. Только женщины должны беспокоиться об остеопорозе

— Да, изначально у мужчин плотность костей выше, чем у женщин, но, по статистике, у одного из пяти мужчин старше 50 лет будет перелом, связанный с остеопорозом, а к 65 или 70 годам мужчины и женщины теряют костную массу с одинаковой скоростью, — объясняет Чип Конли.

Миф 9. Я слишком старый, чтобы бросать курить

— Это ошибочное мышление. Любой, кто так говорит, желает себе или другому смерти. И никаких других мнений быть не может, — уверяет эксперт. — Чем раньше вы откажетесь от вредной привычки, тем лучше.

Доказано: если бросить курить в возрасте до 40 лет, риск смерти со временем сравняется с показателями людей, никогда не куривших. Но даже если вам 60, стоит отказаться от табака: вы избежите многих болезней, а уже через 10 лет организм восстановится практически полностью. Чем раньше вы бросите курить, тем выше шанс, что ваш организм придет к состоянию человека, который никогда не брал сигарету в рот.

Миф 10. Мы уходим из большого секса, как выходим на пенсию

— Я знаю многих людей моего возраста и старше, которые пересматривают значение секса с возрастом, — говорит 64-летний Чип Конли. — Он становится более чувственным удовольствием, когда вы буквально делитесь любовью, а не занимаетесь сексом.

Забывчивость не возникает просто так, и она не всегда появляется с возрастом Источник: iStockphoto







Врач назвала болезни, которые провоцируют деменцию

Кто-то даже в глубокой старости сохраняет хорошую память, а кто-то становится всё более рассеянным еще до выхода на пенсию. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказывает «Доктору Питеру» о старческой забывчивости, о ее причинах и способах лечения.

Екатерина Демьяновская, невролог, к. м. н., доцент кафедры неврологии, эксперт лаборатории «Гемотест».

Начальные симптомы когнитивных нарушений — бытовая забывчивость, когда человек не может вспомнить, запер ли дверь, или постоянно теряет важные вещи, которые регулярно использует (мобильный телефон, очки). При этом он помнит все данные о себе и семье и разбирается в происходящих событиях.

Очень важно на этом этапе начать лечение — так можно остановить прогрессирование когнитивного дефицита и предупредить деменцию. К сожалению, не всегда близкие замечают, что память пожилого человека ухудшается, особенно если они живут раздельно и общаются периодически. Сам он может не осознавать этого в полной мере либо не придавать своей забывчивости значения.

Какие болезни провоцируют забывчивость

Атеросклероз;

онкологические заболевания;

серьезные нарушения обмена веществ;

травмы головы;

инфекционные болезни центральной нервной системы;

перенесенный инсульт;

курение и алкоголизм;

снижение слуха.

При них деменция развивается быстрее. Более того, есть ряд патологий, которые процесс деменции запускают, и пострадать от нее могут даже люди молодого и среднего возраста. Это:

дегенеративные заболевания головного мозга (например, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона);

энцефалит;

сосудистые заболевания;

эндокринные и аутоиммунные заболевания.

— Также частые нарушения сна, курение и злоупотребление алкоголем разрушают клетки головного мозга. Это, в свою очередь, нарушает нейрофизиологические процессы, из-за чего разрываются нейронные связи, отвечающие за память, речь и мышление в целом. Или попросту отмирают нейроны коры и других зон мозга, ответственные за мышление, критику, интеллект и память, — рассказывает эксперт.

Нужна диагностика

Диагностировать когнитивное снижение помогает беседа с неврологом или психиатром, а выяснить его причину позволяет обследование, в которое входят лабораторные анализы (крови, мочи) и инструментальные исследования, например УЗИ брахиоцефальных сосудов и сердца, ЭКГ, магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография головного мозга.

Изменения мозга часто необратимые, поэтому вернуть пожилому человеку когнитивные функции в полной мере может быть невозможно. Но лечение всё равно необходимо: оно направлено на то, чтобы остановить или замедлить когнитивное снижение и предотвратить осложнения.

Лечить можно

Обычно рекомендуется медикаментозная терапия, физиотерапия и особая диета. Лекарственные средства подбираются в зависимости от факторов, которые запустили процесс когнитивного снижения, учитываются также сопутствующие заболевания и необходимость улучшить качество жизни человека. Врач может назначить специализированные противодементные препараты по поэтапной схеме:

ноотропы, которые активируют обмен веществ в нейронах, замедляя их разрушение, и улучшают церебральный кровоток;

антиоксиданты, которые способствуют регенерации клеток;

нейропротекторы, которые улучшают функционирование нервных клеток;

препараты для нормализации артериального давления;

витаминные добавки при их нехватке, например витамины группы В.

— Очень важны нелекарственные способы лечения: психотерапевтическая коррекция, адекватные когнитивные нагрузки, социализация, лечебная гимнастика, групповые занятия для тренировки памяти. Подбор лечения зависит от стадии заболевания и уровня сохранности интеллекта, — поясняет врач.