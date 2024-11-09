Лучше водой. 5 вещей, которые можно испортить моющим средством

Иногда в попытке как следует отмыть въевшееся пятно на кухне нам в голову могут прийти не лучшие идеи. Например, попытаться очистить средством для мытья посуды столешницу. Или отмыть чугунную сковородку лимонной кислотой. Советами для бережной уборки делятся коллеги из Marie Claire и Wday.

Какие вещи можно испортить моющим средством

Чугунные сковородки

Хорошая чугунная сковорода стоит недешево. Поэтому хочется, чтобы она прослужила как можно дольше. Запомните важное правило: как бы вам ни хотелось, чтобы этот предмет сиял чистотой, не стоит натирать его средством для мытья посуды.

И дело не только в том, что вы можете так смыть антипригарный масляный слой. Ваши действия могут привести еще и к тому, что у еды будет появляться неприятный вкусовой оттенок во время готовки. Поэтому мыть изделия из чугуна стоит обычной горячей водой. Этого вполне достаточно.

Кофеварка

Вы можете вымыть стеклянный резервуар горячей воды с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды. Однако остальные детали кофеварки не стоит мыть никаким чистящим средством. Даже мылом.

В противном случае вам, скорее всего, не удастся до конца смыть пену и остатки средства — и вкус любимого кофе испортится. Если нужно продезинфицировать прибор, лучше используйте столовый уксус. Затем несколько раз прокипятите в кофеварке обычную воду и слейте.

Дорогие столешницы

Если у вас в доме столешница из натурального материала (к примеру, мрамора, гранита или кварца), запомните раз и навсегда: ее ни в коем случае нельзя чистить обычным моющим средством.

Кислоты, которые добавляют в такие жидкости, могут испортить поверхностность мебели. Поэтому для мытья нужно использовать жидкости с нейтральным pH.

Посуда из нержавеющей стали

Мыть такие изделия средствами для мытья посуды можно — но только в случае, если вы его хорошо разбавили. Лучше взять миску с водой, добавить туда пару капель жидкости, хорошо ее вспенить и после этого протирать посуду.

Иначе на поверхности изделий из нержавеющей стали могут появиться разводы, от которых будет сложно или даже невозможно избавиться.

Изделия из меди и латуни

Как мы уже сказали, в жидкости для мытья посуды порой содержатся агрессивные кислоты. Они также могут навредить состоянию изделий из меди или латуни: поверхности начнут ржаветь и темнеть.

Поэтому такую посуду лучше чистить народными средствами. Изделия из меди можно избавить от загрязнений с помощью столового уксуса, а из латуни — зубной пастой или лимонной кислотой.

Какие моющие средства ни в коем случае нельзя смешивать

Помните, что чистящие средства можно лишь разбавлять водой. Их не стоит смешивать друг с другом. Особенно советуем вам избегать следующих сочетаний: