В Петербурге не будут разводить мосты из-за «желтого» уровня опасности

В Санкт-Петербурге отменяется разводка мостов в ночь на 9 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ «Мостотрест».

«Из-за объявления „жёлтого“ уровня опасности погодных условий и усиления ветра в ночь на 9 ноября отменена разводка мостов», говорится в телеграм-канале Мосты Петербурга».

«Желтый» — второй уровень, означающий потенциально опасную погоду. По информации Рocгидрометцeнтрa, он объявлен с 02 часов до 13 часов 9 ноября на территории северной столицы.

В это время прогнозируется сильный западный ветер, порывы которого местами могут достигать 15-17 метров в секунду.

Администрация обратилась к водителям с призывом проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от пользования автотранспортом в связи с повышенным риском ДТП. Пешеходам советуют соблюдать особую осторожность.