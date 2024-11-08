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Общество В Ленобласти — алое северное сияние

В Ленобласти — алое северное сияние

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Северное сияние вновь окрасило небо Ленинградской области и еще нескольких регионов России 8 ноября. Фотографиями и видео в соцсетях делятся жители Приозерского, Выборгского, Всеволожского и Подпорожского районов.

Полярные сияния охватывают небо регионов России гораздо чаще, чем раньше: по нескольку раз в месяц и иногда изо дня в день. Это объясняется высоким уровнем солнечной активности, который продлится еще около двух-трёх лет — как отмечал в разговоре с «Российской газетой» сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН. А спустя сем-восемь лет северные сияния могут практически сойти на нет.

Цвет северного сияния зависит от того, где находится его источник и где – человек относительно него. Зеленое излучение характерно для более низких слоев атмосферы, а красное – для более высоких. Вместе с тем, чем южнее от источника сияния находится наблюдатель, тем больше оттенков красного он видит. Чем севернее, тем зеленее.

Вечером пятницы 8 ноября фотографиями северного сияния поделились люди из разных точек Ленобласти. В Выборге, на пляже Моторное, на берегу Онежского озера можно было наблюдать красное северное сияние. А в Коккорево, Липово и над некоторыми районами Петербурга (например, над Кронштадтским) у люди запечатлели небо, окрашенное в зеленый цвет.
Некоторым повезло увидеть сияние и накануне, 7 ноября. Впечатлениями делились с озера Волоярви.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как петербуржцы наблюдали Персеиды, северное сияние и грозу за одну ночь.

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