США разрешили оборонным предприятиям ремонтировать американское оружие прямо на Украине

Администрация президента США Джо Байдена разрешила американским оборонным подрядчикам работать на Украине и ремонтировать там оружие и оборудование, поставляемое Пентагоном. Об этом 8 ноября пишет Reuters.

Издание уточняет, что подрядчиков будет немного и они будут находиться далеко от линии фронта, не участвуя в боевых действиях. Ранее Киеву приходилось вывозить поставляемое США оружие с Украины для проведения капитального ремонта, чинить его во время видеоконференции или полагаться на «креативные решения для ремонта этих систем внутри страны».

По словам собеседника Reuters, эта мера поспособствует тому, что предоставленное США оборудование «можно будет быстро отремонтировать в случае повреждения и провести его техническое обслуживание по мере необходимости».

По словам чиновников, ограничения в прошлом замедляли ремонт и становились всё более трудоемкими, поскольку США поставляли Киеву более сложные системы, такие как истребители F-16 и системы ПВО Patriot. Второй источник сообщил Reuters, что значительная часть оборудования на Украине более не используется из-за повреждений.