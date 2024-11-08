«Хватит болтать!» Чужая бабушка напала на девочку в школьном дворе на северо-востоке Петербурга

Пожилая женщина набросилась на девочку на территории школы на северо-востоке Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, после неприятного общения с чужой бабушкой ребенку диагностировали ушиб безымянного пальца.

Этот школьный день заканчивался для малышки как любой другой: девочка сидела и болтала с подружкой после уроков. Но как вдруг к ним подошла чья-то бабушка и сделала замечание: «Хватит болтать». На это школьница ответила, что не нужно указывать ей, что делать.

В ответ ребенок получил два удара по лицу перчаткой. После чего женщина пыталась закрыть рот девочке, и та, сопротивляясь, травмировала себе палец.

Мама ребенка в разговоре с журналистом «Фонтанки» рассказала, что будет добиваться справедливости и наказания для напавшей. В школе родителю пострадавшей девочки объяснили, что женщину пустили на территорию школы, потому что она ждала дошколенка.