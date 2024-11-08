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Общество В Сербии перехватили необычную контрабанду из Болгарии

В Сербии перехватили необычную контрабанду из Болгарии

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4 комментария

Сербские таможенники перехватили контрабанду из 380 попугаев. 88 птиц принадлежат к редкому виду и находятся на грани вымирания, сообщила пресс-служба Управления таможни Сербии 8 ноября.

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Известно, что попугаев пытались вывезти из Болгарии. В легковом автомобиле при досмотре были обнаружены 18 клеток с птицами трех видов: розовощёкий неразлучник, нимфовый попугайчик и краснолобый прыгающий попугай. Последний обитает в Новой Зеландии и находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Птицы переданы в зоопарк, водителя задержали.

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Комментарии
4
Kit.
8 минут
Практически 10 удавов.
280241717
44 минуты
свободу попугаям
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