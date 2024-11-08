В Сербии перехватили необычную контрабанду из Болгарии

Сербские таможенники перехватили контрабанду из 380 попугаев. 88 птиц принадлежат к редкому виду и находятся на грани вымирания, сообщила пресс-служба Управления таможни Сербии 8 ноября.

+1

Известно, что попугаев пытались вывезти из Болгарии. В легковом автомобиле при досмотре были обнаружены 18 клеток с птицами трех видов: розовощёкий неразлучник, нимфовый попугайчик и краснолобый прыгающий попугай. Последний обитает в Новой Зеландии и находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Птицы переданы в зоопарк, водителя задержали.