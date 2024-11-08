Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

зап.

 772мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Платные переезды
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Проекты наземного метро
Не клон Вишневского*
Считаем утильсбор
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Центробанк отметил замедление роста российской экономики

Центробанк отметил замедление роста российской экономики

1 817
11 комментариев

В России фиксируется постепенное замедление роста экономической активности, на которое указывает октябрьская динамика финансовых потоков. Об этом говорится в новом выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков», опубликованном Центробанком 8 ноября.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ в прошлом месяце, снизился на 2,9% относительно среднего уровня III квартала 2024 года. Поступления снизились на 1,7% без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления. Снижение финансовых потоков наблюдалось во всех группах, кроме отрасли потребительского спроса, в которой рост продолжился, хотя и меньшими темпами (1,1% к среднему уровню III квартала), — там его источниками были пищевые продукты, розничная торговля и нефтепереработка.

В отраслях инвестиционного спроса снижение объема поступлений составило 2,1% — негативный вклад, по оценке ЦБ, внесли строительство инженерных сооружений и строительные специализированные работы. В отраслях промежуточного спроса финансовые потоки снизились на 4,4%, в отраслях внешнего спроса — на 7,9%. Это произошло преимущественно из-за динамики платежей в добыче сырой нефти и природного газа.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
ЦБ Центробанк Рост экономики Динамика финансовых потоков Объем входящих платежей Мониторинг
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
279381890
47 минут
Да ладно?!
Klaustrofobik
49 минут
А вождь давеча утверждал что экономика растёт , кто врёт.? Растущая экономия Шрёдингера.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
ТОП 5
Новости компаний
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49