Центробанк отметил замедление роста российской экономики

В России фиксируется постепенное замедление роста экономической активности, на которое указывает октябрьская динамика финансовых потоков. Об этом говорится в новом выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков», опубликованном Центробанком 8 ноября.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ в прошлом месяце, снизился на 2,9% относительно среднего уровня III квартала 2024 года. Поступления снизились на 1,7% без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления. Снижение финансовых потоков наблюдалось во всех группах, кроме отрасли потребительского спроса, в которой рост продолжился, хотя и меньшими темпами (1,1% к среднему уровню III квартала), — там его источниками были пищевые продукты, розничная торговля и нефтепереработка.

В отраслях инвестиционного спроса снижение объема поступлений составило 2,1% — негативный вклад, по оценке ЦБ, внесли строительство инженерных сооружений и строительные специализированные работы. В отраслях промежуточного спроса финансовые потоки снизились на 4,4%, в отраслях внешнего спроса — на 7,9%. Это произошло преимущественно из-за динамики платежей в добыче сырой нефти и природного газа.