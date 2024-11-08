В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Об этом вечером в пятницу сообщает пресс-служба городской администрации.

«Желтый» — второй уровень, означающий потенциально опасную погоду. По информации Рocгидрометцeнтрa, он объявлен с 02 часов до 13 часов 9 ноября на территории северной столицы.

В это время прогнозируется сильный западный ветер, порывы которого местами могут достигать 15-17 метров в секунду.

Администрация обратилась к водителям с призывом проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от пользования автотранспортом в связи с повышенным риском ДТП. Пешеходам советуют соблюдать особую осторожность.