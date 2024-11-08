Валерий Дымшиц расскажет об авторе знаменитого портрета Анны Ахматовой

11 ноября в лектории отеля INDIGO (ул. Чайковского, 17) начинается цикл лекций «Еврейский художественный авангард». Первая из восьми лекций будет посвящена Натану Альтману, автору знаменитого портрета Анны Ахматовой, находящегося сейчас в коллекции Русского музея.

автопортрет Натана Альтмана, ГРМ







Если писатели — авторы одной книги встречаются довольно часто, то художники — авторы одной известной картины — бывают гораздо реже. Натан Альтман — советский живописец, русский авангардист, скульптор и театральный художник — широкой публике знаком как автор одного портрета — Анны Ахматовой. Он написал его в 1914 году.

Анна Ахматова, 1914, ГРМ







Валерий Дымшиц — российский переводчик, исследователь этнографии, истории, фольклора и искусства восточноевропейских евреев, глава научного центра «Петербургская иудаика» Европейского университета в Санкт-Петербурге — расскажет о жизни и творчестве этого разностороннего и талантливого художника. И о том, как в творческой биографии Натана Альтмана отражается вся история советского искусства, книги и театра от 1910-х до 1960-х годов.

Дальнейшее расписание лекций смотрите на сайте.