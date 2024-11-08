«Мама и мальчонка на борту»: в Ленобласти женщина родила на ферме, а после полетела с младенцем на вертолете

Женщина родила на ферме в Лужском районе Ленобласти. В это время медики добирались к ней пешком через бурелом. Проехать на чем-либо к месту вызова было невозможно. Подробности этой истории 8 ноября сообщает ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи».

Экстренные роды произошли еще 31 октября, но подробности стали известны только сейчас. В скорую позвонил муж роженицы. Он не знал, как объяснить, где они с супругой находятся. Сказал только то, что это какая-то ферма между ж/д станциями Толмачево и Мшинская. Выяснилось, что нормальных дорог вокруг нет, поэтому на машине медики добраться не смогут. Руководство Лужской больницы обратилось за помощью к спасателям, чтобы бригада скорой могла долететь до роженицы на вертолете.

Дозвониться до будущего отца оказалось задачей не из легких. Там, где он находился, были большие проблемы со связью. В одном из коротких разговоров выяснилось, что мужчина сам принял роды у своей жены. На свет появился мальчик. К новорожденному спешили все — и по земле, и по небу. Пока решались все необходимые вопросы с вертолетом, бригада медиков добралась на автомобиле в район рядом с местом вызова. Дальше они пошли пешком через бурелом. Других вариантов не было. Дойдя, фельдшер осмотрела маму и младенца и передала их санитарной авиации.

«Мама и мальчонка на борту вертолёта, взлёт, взят курс на Гатчину, в Ленинградский областной перинатальный центр, в котором также давно всё готово к приёму пациентки и нового человека», — рассказал о том дне начальник территориального центра медицины катастроф Ленобласти Александр Чернышёв.

Во время полета медики поддерживали стабильное состояние женщины и ребенка. Мальчик родился на 32-й неделе, то есть раньше срока. Помимо этого, у него было зафиксировано небольшое переохлаждение. По приезде малыша в состоянии средней тяжести поместили в реанимацию.

Спустя неделю с мамой и сыном все в порядке. Младенец успешно набирает вес.