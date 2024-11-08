«В канун праздника хочется чуть-чуть волшебства». Фонд AdVita собирает подарки для онкопациентов, которые встретят Новый год в больницах









Петербургский благотворительный фонд AdVita, оказывающий поддержку взрослым и детям с онкогематологическими заболеваниями, запустил ежегодную акцию «Подарок для души», в ходе которой собираются новогодние подарки для тех, кто встретит самый семейный праздник в больнице.

В этом году планируется собрать 750 подарков для взрослых пациентов онкологических отделений петербургских клиник — они на время новогодних праздников останутся в больничных палатах и будут продолжать лечение от рака, ведь у болезни праздников и выходных нет.

Принять участие в акции могут все желающие. Это можно сделать двумя способами: принести подарки из списка или поддержать акцию пожертвованием. В списке: термокружки, пледы, бутылки для воды, кремы для рук, сканворды и кроссворды, массажные мячи и др. Пожертвование можно перевести на сайте акции.

«В канун праздника хочется теплоты, внимания и чуть-чуть волшебства. Поэтому наши с вами подарки, собранные с любовью, несут в себе суть праздника — заботу о людях. В прошлом году пациенты, видя волонтеров в колпачках с пакетами, до конца не верили, что все это организовано специально для них. Кто-то тихо благодарил, кто-то начинал плакать от радости, а кто-то просто улыбался в ответ — и абсолютно каждый с детским восторгом разбирал подарочный пакет и с интересом рассматривал пледы, кружки и открытки», — рассказали в фонде.

Все подробности акции можно узнать на официальной странице AdVita в соцсети.