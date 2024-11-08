Пингвин-путешественник, в одиночку проплывший от Антарктиды до Австралии, оказался на грани истощения

Преодолевший 3400 километров пингвин-путешественник находится в состоянии истощения. У животного, проплывшего от Антарктиды до Австралии, видны кости и недостает веса, сообщает Australian Broadcasting Corporation (ABC) в пятницу, 8 ноября.

Императорского пингвина нашли неделю назад на побережье Западной Австралии. Его заметил местный серфер в 430 километрах южнее города Перта. Севернее животные этого вида еще не доплывали. Ученые еще не выяснили, почему пингвин совершил такое дальнее путешествие.

«Самая дальняя точка на севере, куда они заходят от Антарктиды, находится примерно на 50 градусах южной широты, а Оушен-Бич находится на 35 градусах южной широты, то есть намного севернее, чем те места, где когда-либо отслеживали императорских пингвинов из Антарктиды», — сообщила научный сотрудник Университета Западной Австралии доктор Белинда Кэннелл.

Спустя некоторое время после обнаружения животного ему дали прозвище — Бас. Сейчас пингвин находится под опекой Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей Австралии (DBCA). Пока он не восстановится, его не выпустят в дикую природу. При росте 140 сантиметров животное должно весить 40 килограмм, однако на данный момент его вес не больше 23 килограмм.