Участник «Давай поженимся» получил 15 лет колонии за убийство десятилетней давности в ЛНР

Уроженец Ростовской области, принимавший участие в программе «Давай поженимся», приговорен к 15 годам колонии за убийство десятилетней давности. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская, передает РИА Новости 8 ноября.

Как полагает следствие, преступление было совершено 9 августа 2014 года, осужденный и его знакомый направлялись в луганский город Краснодон, но в какой-то момент сбились с пути. Направление они уточнили у двух прохожих, а после решили опустошить их карманы. Под угрозой оружия первых встречных посадили в машину, вывезли в лес и убили.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима, также ему предстоит выплатить родственникам погибших 6 миллионов рублей компенсации морального вреда.

Известно, что в 2019 году осужденный принимал участие в телешоу «Давай поженимся», откуда ушел без пары.