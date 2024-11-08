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Финансы «Если бы мы этого не сделали». Индийский министр предупредил о нефти по $200 без сделок с Россией

«Если бы мы этого не сделали». Индийский министр предупредил о нефти по $200 без сделок с Россией

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17 комментариев

Цены на нефть выросли бы до 200 долларов за баррель, если бы Индия отказалась покупать российское сырье. Такое заявление в пятницу, 8 ноября, сделал индийский министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури, передает РБК.

Глава ведомства страны объяснил, что Индия «оказала услугу всему миру, купив российскую нефть».

Еще он напомнил, что нефть из России никогда не находилась под санкциями. Также Сингх Пури добавил, что «многие другие европейские страны» закупали у России гораздо больше сырой нефти и другого сырья «на миллиарды долларов».

«Если бы мы этого не сделали, мировые цены на нефть взлетели бы до 200 долларов за баррель», — заявил министр нефти и природного газа Индии.

В настоящее время нефть марки Brent торгуется в районе 75 долларов за баррель. Речь идет о поставках по фьючерсам в январе.

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Комментарии
17
Cashmare
54 минуты
не, ну в индии любят всякие приправы, но чтобы в таком количестве...
hedgehog_
57 минут
индия спаситель мира. покупает нефть из россии за индийские рупии, которые никому кроме индии не нужны?
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