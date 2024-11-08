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Происшествия Два человека погибли в массовом ДТП с фурами и пожаром на трассе под Челябинском

Два человека погибли в массовом ДТП с фурами и пожаром на трассе под Челябинском

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1 комментарий

В массовом ДТП на трассе М-5 (Москва — Челябинск) в Челябинской области погибли двое водителей, третий госпитализирован. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Движение на участке затруднено.

Дорожная авария случилась на территории Усть-Катавского округа, столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. По данным МЧС России, после удара один из большегрузов загорелся. Прибывшие спасатели деблокировали двоих погибших водителей фур и потушили машины. За жизнь еще одного водителя борются медики.

На месте продолжают работать экстренные службы, скопилась крупная пробка. Сотрудники ГАИ принимают меры для эвакуации повреждённых транспортных средств с дороги. Для легковых машин организован объезд.

Обстоятельства аварии и информация о состоянии пострадавшего водителя устанавливаются.

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Комментарии
1
Гость
54 минуты
Ездили там в августе этого года. М5 очень сложно назвать "трассой". Как и все остальные "трассы" М.
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