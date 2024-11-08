Два контрактника получили пожизненные сроки за расстрел семьи в Волновахе

В Ростове-на-Дону суд приговорил военнослужащих контрактной службы Станислава Рау и Антона Сопова к пожизненным срокам за убийство семьи Капканец в Волновахе, ДНР. Следствие полагает, что контрактники расстреляли девять членов семьи, среди которых — дети 4 и 9 лет. Как пишет 8 ноября «Ъ», оба осужденных вину не признают.

Рау и Сопова признали виновными в незаконном проникновении в жилище, убийстве общеопасным способом более двух лиц. Оба осужденных не женаты и не имеют детей. Рау 28 лет, родился в селе Волчиха Алтайского края, жил в Петропавловске-Камчатском. Сопову — 21 год, жил в поселке Ярославский Приморского края. В феврале 2023 года был осужден за дедовщину.

По версии следствия, расстрел семьи произошел в ночь на 29 октября прошлого года. Контрактники проникли в дом Капканец, вооруженные автоматами для бесшумной стрельбы, и застрелили всех девятерых человек, которые находились внутри. Тогда погибли 53-летний глава семейства и его супруга, два взрослых сына с женами, внучка девяти лет и внук четырех, а также дальний родственник хозяев. Все произошло в Волновахе.

Показания дали соседи семьи Капканец. Они видели, как двое мужчин в военной форме отъезжали от коттеджа на мотоцикле. Информация подтвердилась и на камерах, поэтому владельца мотоцикла задержали уже через сутки после преступления. Стало известно, что он снимал комнату неподалеку от дома расстрелянной семьи и хранил технику прямо во дворе. Второго контрактника задержали еще спустя сутки. Изначально следствие полагало, что оба военнослужащих пытались достать водку, которая в зоне СВО запрещена.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку в материалах содержалась информация о дислокации ВС РФ в зоне специальной военной операции.