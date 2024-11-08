Ижевчанин улепетывал от ДПС по Стрельне. Остановил его только выстрел

Житель Ижевска спровоцировал погоню со стрельбой в Петродворцовом районе Петербурга. Инцидент произошел накануне вечером, нарушитель смог пролететь почти 2,5 километра и остановился только после выстрела. Об этом 8 ноября сообщается в паблике «Дорожный инспектор».

Началось все с того, что водитель «Киа» проигнорировал взмах палочки инспектора ДПС на пересечении Фронтовой улицы и Санкт-Петербургского шоссе. Мужчина промчался мимо, спровоцировав погоню. Уходя от служебного автомобиля, нарушитель выезжал на встречную полосу и под красный сигнал светофора.

Остановился гонщик у дома 77 по Красносельскому шоссе после предупредительного выстрела в воздух. За рулем сидел пьяный 41-летний житель Ижевска. В отношении него составлены административные протоколы. Приезжему из Удмуртии вменяют пьяную езду, неостановку, проезд на красный и выезд на встречную полосу.