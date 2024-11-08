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Происшествия Ползал, кричал и пугал всех: мужчина притворился зомби, чтобы стащить алкоголь из магазина

Ползал, кричал и пугал всех: мужчина притворился зомби, чтобы стащить алкоголь из магазина

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15 комментариев

Полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в хищении алкогольных напитков из магазина в Иркутской области. Инцидент произошел 4 ноября в поселке Марково, куда поступило заявление от продавца.

По словам женщины, злоумышленники похитили алкоголь на сумму более двух тысяч рублей. Один из них отвлек внимание сотрудников магазина своим странным поведением — он ползал по полу, кричал и пугал посетителей. В то время как его сообщники прятали бутылки под одежду. Все действия преступников были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Сотрудники полиции быстро установили личности подозреваемых и задержали их. Все трое оказались ранее судимыми молодыми людьми в возрасте от 18 до 20 лет.

В отношении задержанных рассматриваются признаки преступления по статье 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
15
Zet
1 час
зима близко... белые ходоки... или синие...
Слава России!
1 час
в окоп на утиль
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