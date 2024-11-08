«Мне через полчаса на работу». В Сургуте полицейские встречали у трапа авиадебоширку с ребенком

Женщина с ребенком, летевшая из Москвы в Сургут, изрядно потрепала нервы другим пассажирам и бортпроводникам. Сначала она начала конфликтовать с рядом сидящим мужчиной, после досталось уже членам экипажа. Полет для авиадебоширки закончился в отделе полиции, но сотрудникам правоохранительных органов пришлось постраться, чтобы доставить туда неуравновешенную мать. Подробности 8 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и показала видео из салона самолета.

На кадрах виден конфликт пассажирки с бортпроводником, которого она бьет по рукам и толкает, называя «девочкой на побегушках». Попытки утихомирить женщину ни к чему не приводят, ей приносят уведомление от командира корабля, что в Сургуте прямо у трапа ее персонально встретят полицейские. При этом пассажирка сидит с маленькой дочкой на руках и продолжает ругаться.

Женщину действительно встретили, и она продолжила скандалить уже внутри телескопического трапа, где от нее досталось уже сотрудникам транспортной полиции. Увещевания, что ей «через полчаса нужно быть на работе» и крики не помогли, тогда она перешла от слов к делу. Осыпав сотрудников линейного отдела транспортной полиции бранью и попытавшись выбить камеру, пассажирка наотрез отказалась идти в отдел. В итоге ее вели туда под руки. Дочка от испуга плакала.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина находится в нетрезвом состоянии. В отношении нее полицейские составили три протокола об административных правонарушениях. Ребенка передали отцу, нарушительницу поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Ранее жительница города Лянтор ХМАО-Югры уже неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности.