Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

зап.

 773мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Считаем утильсбор
Новый вице-губернатор в Смольном
Проект «Образование»
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Рейтинги "Фонтанки"
Бизнес Происшествия Терминалы для оплаты банка «Санкт-Петербург» сбоят: что известно

Терминалы для оплаты банка «Санкт-Петербург» сбоят: что известно

4 274
4 комментария

В течение последних двух часов ряд организаций сталкивается с трудностями в работе терминалов эквайринга банка «Санкт-Петербург», сообщают 8 ноября читатели «Фонтанки». При попытке произвести оплату картой или с помощью мобильного телефона клиенты получают сообщение об ошибке соединения, транзакции не проходят. В то же время терминалы других банков функционируют в штатном режиме.

Также клиенты сообщают о проблемах с доступом к мобильному приложению банка.

При обращении в службу поддержки банка для бизнеса клиенты сталкиваются с автоматическим ответом на английском языке, в котором сообщается о временных трудностях, после чего звонок сбрасывается.

В пресс-службе банка сообщили «Фонтанке», что отказы в работе коммуникационного оборудования носят эпизодический характер. «Ведутся активные работы по восстановлению сервисов. Банк призывает клиентов проявить терпение и следить за обновлениями о состоянии работы терминалов», — отметили в банке «Санкт-Петербург».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Cashmare
1 час
наверно роскомнадзор заблокировал, потому что православные сата.., ой, активисты пожаловались мизулиной на кандибоберов, которые у них паспорта погрызли. какая связь, спросите вы? хреновая, отвечу я. в то время как деградирующие сервера бороздят просторы большого ютуба...
Leningradas_Velns
39 минут
Какой банк - такая и работа. Кривое приложение, отвратительное обслуживание. Если бы была конкуренция, то существовать этому банчку несколько месяцев, до последнего клиента. Не то, чтобы "компенсаций", даже извинений ждать не приходится
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Новости компаний
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
ТОП 5
Новости компаний
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55