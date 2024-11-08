Терминалы для оплаты банка «Санкт-Петербург» сбоят: что известно

В течение последних двух часов ряд организаций сталкивается с трудностями в работе терминалов эквайринга банка «Санкт-Петербург», сообщают 8 ноября читатели «Фонтанки». При попытке произвести оплату картой или с помощью мобильного телефона клиенты получают сообщение об ошибке соединения, транзакции не проходят. В то же время терминалы других банков функционируют в штатном режиме.
Также клиенты сообщают о проблемах с доступом к мобильному приложению банка.
При обращении в службу поддержки банка для бизнеса клиенты сталкиваются с автоматическим ответом на английском языке, в котором сообщается о временных трудностях, после чего звонок сбрасывается.
В пресс-службе банка сообщили «Фонтанке», что отказы в работе коммуникационного оборудования носят эпизодический характер. «Ведутся активные работы по восстановлению сервисов. Банк призывает клиентов проявить терпение и следить за обновлениями о состоянии работы терминалов», — отметили в банке «Санкт-Петербург».
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