Терминалы для оплаты банка «Санкт-Петербург» сбоят: что известно

В течение последних двух часов ряд организаций сталкивается с трудностями в работе терминалов эквайринга банка «Санкт-Петербург», сообщают 8 ноября читатели «Фонтанки». При попытке произвести оплату картой или с помощью мобильного телефона клиенты получают сообщение об ошибке соединения, транзакции не проходят. В то же время терминалы других банков функционируют в штатном режиме.

Также клиенты сообщают о проблемах с доступом к мобильному приложению банка.

При обращении в службу поддержки банка для бизнеса клиенты сталкиваются с автоматическим ответом на английском языке, в котором сообщается о временных трудностях, после чего звонок сбрасывается.